فتح باب التنسيب للمدرسين ضمن مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد

2021/01/04 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، فتح باب التنسيب للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد ولغاية الـ 11 من الشهر الجاري.

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