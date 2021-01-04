الطقس.. فرصة لهطول الامطار في بعض المناطق

2021/01/04 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى توفر فرصة لهطول الأمطار على بعض مناطق البلاد.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار تواجد السحب خلال اليوم خصوصاً غرب البلاد، مع فرصة أمطار خفيفة خصوصاً في بادية المثنى، وربما تشمل غربي البصرة، كذلك محتمل زخات أمطار على غربي الرمادي وبادية النجف […]

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