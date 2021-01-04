الداخلية تشرع بحملة لملاحقة مطلقي العيارات النارية

2021/01/04 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسدي: السلاح الذي يتحول إلى عدو للدولة يعد خارجا عن القانونأكد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، أن نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس قطع شوطا كبيرا في بناء مؤسسة الحشد، فيما أشار الى أن السلاح الذي يتحول إلى عدو للدولة يعد خارجا عن القانون.

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