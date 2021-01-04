2021/01/04 | 09:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عدت لجنة الاقتصاد النيابية، رواتب الموظفين “خط احمر”، كاشفة عن احتمالية فقدان ثلاثة ملايين موظف وعامل لوظائفهم، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت إن “البرلمان أعطى كلمته بشأن رواتب الموظفين بأنها خط أحمر، وتم ذكر المواد الدستورية التي يجب الا تمس بها رواتب الموظفين”.

وأكدت “استضافة وزير المالية خلال المدة المقبلة بعد ان تحدد هيئة الرئاسة الموعد الذي يجب أن يكون باسرع وقت كونها الممثلة عن الشعب”.

وأضافت أن “ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ امر غير صحيح ويجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ليكون تأثيره في المواطن البسيط بصورة خفيفة”، موضحةً أن “ارتفاعه بهذه الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه المواطن”.

ولفتت إلى ان “اتحاد المقاولين أبلغهم خلال استضافته في اللجنة، ان الارتفاع أوقف اعماله وبالنتيجة فأن ثلاثة ملايين موظف وعامل سيتم تسريحهم لهذا السبب”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات تخفيض الدينار: 3 ملايين موظف سيتم “تسريحهم” من عملهم!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات تخفيض الدينار: 3 ملايين موظف سيتم “تسريحهم” من عملهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).