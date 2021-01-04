2021/01/04 | 09:09 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 4 يناير 2021 | 09:08 صباحاً

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انطلاق المرحلة الاولى من عمليات الوعد الصادق لعام 2021 في البصرة

البصرة /..



باشرت القوات الامنية اليوم الاثنين بالصفحة الاولى من المرحلة الاولى لعام ٢٠٢١ من عمليات ( الوعد الصادق ) للمحور الجنوبي في محافظة البصرة.



وذكر مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة لوسائل إعلام محلية :" ان العملية تتضمن تفتيش عدد من الاحياء في قضاءي ابي الخصيب و الزبير .



و اسفرت النتائج الاولية عن اعتقال اثنين من المطلوبين وفق مذكرات قبض .



ومازالت عمليات الدهم والتفتيش مستمرة حسب مامرسوم لها

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