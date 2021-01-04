2021/01/04 | 09:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، فيما اشارت إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في أنخفاض نسبة الجرائم المجتمعية وحققت الاهداف وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية إن “هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، أحد هذه التهديدات هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك فأن الوزارة أجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، لنزع الأسلحة سواء من البيئات العشائرية أو مراكز المدن او في المناطق التي عادة تحدث فيها نزاعات وأضاف أنه “تم مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن عن مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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