الداخلية:مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق مختلفة من البلاد

2021/01/04 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، فيما اشارت إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في أنخفاض نسبة الجرائم المجتمعية وحققت الاهداف وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية، إن “هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، أحد هذه التهديدات […]

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