نجدة بغداد تتلقى إبلاغاً عن جريمة مروعة: والد يقتل طفله ’نحراً’!

2021/01/04 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الإثنين، القبض على متهم بقتل ابنه ’نحرا’ شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، إن "دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل بعد ورود اتصال من أحد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (١٠٤)، حيث أخبر بقيام أحد الأشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر ٣ سنوات نحراً ضمن منطقة حي اور".

وتابع، "وقامت المديرية بتوجيه دوريات النجدة إلى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الأزقة"، مشيرة إلى "قيامها بتسليمه إلى الجهات المختة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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