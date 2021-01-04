الخدمات النيابية تحذر من استمرار تردي واقع الكهرباء … الشعب سينتفض

2021/01/04 | 09:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصحذرت لجنة الخدمات النيابية، من الاستمرار بتردي واقع الكهرباء وقلة ساعات التجهيز، لافتة الى ان مايحدث اليوم وفي حال حدوثه في فصل الصيف فأن العراق ستحدث به ثورة وانتفاضة كبيرة جراء ازمة الطاقة.وقال عضو اللجنة عباس يابر لـ /المعلومة/، ان “ماتقدمه وزارة الكهرباء من طاقة يعد امراً مخزيا، بعد المبالغ الضخمة التي تم صرفها على هذا القطاع من اجل تطوير المحطات وزيادة الطاقة المنتجة”.وأضاف ان “وزارة الكهرباء عادت بانتاجها لعام 2005، وهو امر لايمكن القبول به، وهو ماولد نقصا كبيرا بالطاقة المنتجة، اذ يتوجب الاعتماد على الوقود المنتج محليا بدل الغاز المستورد لضمان عدم توقف المحطات”.وبين ان “هناك مؤامرة كبيرة على الشعب العراقي تتعلق بملف الكهرباء، ولو كان النقص الحاصل حاليا في ساعات التجهيز قد حصل في فصل الصيف لحدثت ثورة وانتفاضة كبيرة للشعب العراقي في جميع المحافظات”.



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