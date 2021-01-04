2021/01/04 | 09:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت اسعار النفط، الإثنين، ارتفاعا ملحوظا بدعم من تراجع الدولار قبل اجتماع تحالف أوبك، وبفضل استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم شباط، 1.15٪ ، ليصل إلى 49.09 دولارا للبرميل الواحد في بورصة نيويورك.

وسجل خام برنت ايضا ارتفاعا، 1.2٪ ، ليصل إلى 52.43 دولارا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

هذا وتصاعد الطلب على النفط في الصين، حيث يدفع الشتاء القارس ونقص الطاقة المصانع إلى الإسراع في تركيب مولدات الديزل.

وتشير توقعات الى معدلات طلب هشة على الطاقة على المدى القصير مقابل انتعاش متوقع في وقت لاحق من العام بمجرد تلقيح عدد كافٍ من الأشخاص باللقاح المضاد لكورونا

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تنتعش.. ارتفاع جديد مبشر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تنتعش.. ارتفاع جديد مبشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).