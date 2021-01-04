بالأرقام.. الدفاع المدني تعلن احصائيات حوادث الحرائق وأسبابها خلال 2020

2021/01/04 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، باخماد أكثر من 29 ألف حريق خلال العام الماضي، في عموم محافظات البلاد عدا إقليم كردستان.

وقال مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح"، إن "مجموع الحرائق في سنة 2020 بلغ (29658) حادثا، حيث سجلت مديرية الدفاع المدني خلال العام الماضي (5702) حادث حريق في القطاع الحكومي، بينما بلغ عددها في القطاع المختلط (679) حادث حريق، أما حرائق القطاع الخاص فقد بلغ عددها (23277)".

وأضاف، أن "أسباب الحوادث توزعت كالآتي، التماس كهربائي تسبب بـ (12419) حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية، يليه عبث الاطفال الذي تسبب بـ (5835)، بينما سجلت المديرية (2649) حادثا نتيجة الأهمال، أما حوادث الحريق نتيجة أعقاب السكائر فكانت إحصاءاتها تشير الى ( 2038)، أما أسباب حوادث الحريق المتعمدة فكانت (1636)، بينما بلغ عدد حوادث الحريق نتيجة شرارة (808)".

وأوضح بوهان، أن "للنزاع العشائري حصة من حوادث الحريق حيث سجلت (116) حادثا، كما سجلت المديرية حوادث الحريق لوسائط النقل حيث بلغ عددها (75)، وما تبقى كان نتيجة الاحتراق الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من أسباب حوادث الحريق الاخرى".

وأشار إلى أن "بغداد تصدرت حوادث الحريق المسجلة بواقع (4575) حادث حريق، تليها محافظة نينوى بـ(3594) حادثا، بينما كانت أقلها محافظة بابل التي سجلت (573)، تليها محافظة ميسان بـ(802) حادث حريق".

وعزا اللواء بوهان، أسباب تكرار حوادث الحريق الى "حدوث التماس الكهربائي والاهمال بتطبيق شروط السلامة والأمان وعبث الاطفال".

وأكمل: "يشهد العراق ارتفاعا بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائية في المولدات الاهلية من جهة اخرى".

وتابع بوهان أن "حوادث الانقاذ خلال عام 2020، بلغت( 325) حادث إنقاذ، أما الإسعاف فكان (230) حادث إسعاف نفذتها فرق الدفاع المدني خلال العام الماضي ، كما عملت فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة الى مديرية الدفاع المدني برفع (39591) مقذوفا حربيا نتيجة مخلفات الحروب في المدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها".

وبين، اللواء كاظم بوهان، أن "مجموع أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والخاص بلغ أكثر من 266 مليار دينار، أنقذت من قبل فرق الدفاع المدني لسنة 2020 في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، حيث بلغت أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بنحو 102 مليار دينار، أما أقيام المواد المنقذة في القطاع الخاص فبلغت أكثر من 163 مليار دينار".

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