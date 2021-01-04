الاتصالات تعلن البدء بتطوير البنى التحتية استعداداً لإطلاق الجيل الرابع

2021/01/04 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، البدء بتطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات استعداداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع.

وقالت مديرة العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة، في تصريح صحفي إيناس الجلبي، إن "الملاكات المختصة في وزارة الاتصالات، نفذت اعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في البلاد استعداداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع".

وأضافت، أنه "يتم حاليا تطوير البنى التحتية الناقلة لسعات الانترنت، استعداداً للشروع بتقديم خدمات الجيل الرابع في بغداد ومحافظات البلاد كافة".

وأشارت الجلبي، إلى انه "تمت اضافة جهاز ضوئي نوع (Huawei Optics) في بدالة قضاء الحضر بمحافظة المثنى، لاحداث حالة من الجهوزية التامة في البنى التحتية ولعموم مناطق المحافظة بما يخص عمل الجيل الرابع".

ولفت إلى أنه "تم اجراء اعمال صيانة في الكابلات الضوئية ضمن محافظات النجف ونينوى وواسط وصلاح الدين، والتي كانت بعض الكابلات الضوئية قد توقفت عن الخدمة فيها بسبب اعمال الحفريات التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن ادامة الطرق والجسور اضافة الى دوائر البلديات".

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