نجدة بغداد تعتقل شخصاً قام بنحر ابنه البالغ من العمر 3 سنوات

2021/01/04 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، القبض على متهم قام بنحر طفله البالغ من العمر 3 سنوات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " دوريات نجدة الشعب في بغداد تمكنت من القبض على قاتل بعد ورود اتصال من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (104) مخبرآ بقيام احد الاشخاص بقتل ابنه (نحرآ) والبالغ من العمر 3 سنوات ضمن منطقة حي اور".

وأضافت، أنها "وجهت دورياتها إلى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الازقة من قبل دوريات النجدة وتسليمه الى مركز الشرطة اصوليآ".

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