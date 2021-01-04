ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد

2021/01/04 | 09:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التظاهرات المليونية التي شهدها العراق وخاصة بغداد، أمس، بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، جا...

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