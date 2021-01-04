2021/01/04 | 09:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 18 من كانون الأول، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 26 من شباط، وارتفاع خام برنت للأعلى لها منذ الرابع من آذار متغاضيان عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 19 من نيسان 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الواردة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتعاشة جديدة لأسعار النفط قبيل اجتماع مرتقب لـ “لجنة المراقبة” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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