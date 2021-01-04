البنتاغون: حاملة الطائرات

2021/01/04 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / ان حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب "التهديدات الاخيرة" من جانب ايران، وذلك بعد تقارير اشارت الى انها ستعود الى قاعدتها بالولايات المتحدة.وتجري "نيميتز" دوريات في مياه الخليج منذ اواخر كانون الاول ، لكن وسائل اعلام امريكية قالت الاسبوع الماضي ان كريستوفر ميلر، القائم باعمال وزير الدفاع الامريكي، امر حاملة الطائرات بالعودة الى قاعدتها.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين امريكيين ان هذه الخطوة هي اشارة لـ"خفض التصعيد" موجهة لطهران ، تجنبا لحدوث صدام في الايام الاخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في منصبه.غير ان ميلر اصدر الاحد بيانا معاكسا قال فيه :" بالنظر الى التهديدات الاخيرة التي اصدرها القادة الايرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين امريكيين آخرين، فقد امرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف اعادة انتشارها الروتينية".واضاف "ستبقى / يو إس إس نيميتز / الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الامريكية.لا ينبغي لاحد ان يشكك في عزم الولايات المتحدة الامريكية"./ انتهى9

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