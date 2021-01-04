الداخلية: مصادرة الآلالف من الاسلحة المنفلتة في مناطق مختلفة من البلاد

2021/01/04 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الداخلية، مصادرة الآلاف من الاسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، واكدت ان العمليات الامنية اسهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم المجتمعية وحققت الاهداف .وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية : " ان هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، احد هذه التهديدات هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك فان الوزارة اجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، لنزع الاسلحة ، سواء من البيئات العشائرية او مراكز المدن او في المناطق التي عادة تحدث فيها نزاعات".واضاف انه "" تمت مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيف والمتوسط خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك نجاحات، وتحقيق اهداف خلال العمليات التي شنتها قواتنا الامنية"، مؤكداً :" ان العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الاسلحة المخالفة ".واشار الى :" ان كثيرا من الجرائم بدأت تنخفض، لا سيما جريمة المخدرات، بعد الحملات القوية التي اطلقتها وزارة الداخلية، مما اسفرت عن القاء القبض على الآلاف من المتاجرين، وضبط مئات الكيلو غرامات من المواد المخدرة، والوصول الى اماكن نائية جدا كان يتصور المهربون، انه يصعب الوصول لها"./انتهى9

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