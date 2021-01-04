2021/01/04 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، احصائيات حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان وشملت تلك الاحصائيات حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومة وتجارية ودور سكنية والأراضي الزراعية والحقول وغيرها لعام 2020، حيث بلغت في مجموعها ( 29658) تسعة وعشرونألفاً وستمائة و ثمان وخمسون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام الدفاع المدني يعلن احصائيات حوادث الحريق والأنقاذ والاسعاف لعام 2020) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام الدفاع المدني يعلن احصائيات حوادث الحريق والأنقاذ والاسعاف لعام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).