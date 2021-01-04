الاقتصاد النيابية: 3 ملايين موظف وعامل سيفقدون وظائفهم

2021/01/04 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن فقدان ثلاثة ملايين موظف وعامل لوظائفهم، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان «البرلمان أعطى كلمته بشأن رواتب الموظفين بأنها خط أحمر، وتم ذكر المواد الدستورية التي يجب الا تمس بها رواتب الموظفين»، مؤكدة «استضافة وزير المالية خلال المدة المقبلة بعد ان تحدد هيئة الرئاسة الموعد الذي يجب أن يكون باسرع وقت كونها الممثلة عن الشعب».

وبينت جودت أن «ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ امر غير صحيح ويجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ليكون تأثيره في المواطن البسيط بصورة خفيفة»، مؤكدة ان «ارتفاعه بهذه الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه المواطن».

ولفتت إلى ان «اتحاد المقاولين أبلغهم خلال استضافته في اللجنة، ان الارتفاع أوقف اعماله وبالنتيجة فأن ثلاثة ملايين موظف وعامل سيتم تسريحهم لهذا السبب».



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