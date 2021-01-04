بغداد.. القبض على متهم قتل إبنه “نحرا”

2021/01/04 | 09:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم قتل ابنه “نحرا”.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل اثر ورود اتصال من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (١٠٤) مخبرا بقيام احد …

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