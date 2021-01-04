رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (88) 5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس

2021/01/04 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس القانون العام للتراكم الرأسمالي5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسماليب) الفئات ذات الأجر السيىء من الطبقة العاملة الصناعية البريطانيةلنلتفت الآن إلى الفئات ذات الأجر السيّء من الطبقة العاملة الصناعية.



خلال المجاعة القطنية لعام 1862، أوعز المجلس الملكي السري (*) إلى الدكتور سميث بالتحقيق في شروط تغذية عمال القطن المعوزين في لانکشای-;-ر وتشبشاير.



وقادته ال ......





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