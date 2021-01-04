2021/01/04 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب في هذه الأيام يتم الترويج لكذبة ماكرة مفادها أن اليهود المغاربة النازحون إلى فلسطين هم جالية مغربية مهاجرة مثلها مثل باقي المهاجرين المغاربة إلى دول العالم.والحال أن هؤلاء هاجروا في إطار مشروع اختاره الكثير منهم طواعية، أو تم التغرير ببعضهم خاصة اليهود الفقراء، الذين كانوا يعيشون نفس الشقاء الذي يعرفه باقي الكادحين.



لكن حتى هؤلاء المغرر بهم كانوا مطلعين على المشروع الصهيوني الذي وعدهم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكذوبة الجالية المغربية في الكيان الصهيوني - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكذوبة الجالية المغربية في الكيان الصهيوني - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).