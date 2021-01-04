هل اقتربت نهاية حكم نتنياهو؟ - ماهر الشريف

2021/01/04 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف أظهر الإعلان عن حل الكنيست الإسرائيلي، مساء يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة يوم 23 آذار/مارس 2021، عن عمق الأزمة السياسية التي تتخبط فيها إسرائيل، والتي دفعت عضو الكنيست ووزير السياحة المستقيل آساف زامير إلى التصريح يوم 2 تشرين الأول /أكتوبر الفائت لصحيفة "معاريف": "إنني متخوف جداً من أن تكون الدولة على وشك الانهيار الكامل"، ملقياً مسؤولية ذلك على عاتق بنيامين نتنيا ......





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