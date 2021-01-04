2021/01/04 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد الرئيس السابق لجهاز الموساد الصهيوني شبتاي شافيت في تصريح لجريدة جيروزاليم بوست العبرية أن صبر الايرانيين لاينفذ ابدا ، فيما قال مديران سابقان للجهاز والرئيس السابق لمجلس الامن القومي الصهيوني ان ايران لم تثأر لحد الان ومن المرجح ألا تفعل ذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.ونقلت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المسؤولين الاربعة تأكيدهم ان ” ايران ستجد في النهاية لحظة للانتقام لاغتيال قائد فيلق الحرس الثوري ، فيما اوضح شافيت أن ” اغتيال سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة كان بمثابة ضربة مزدوجة لنشاطها العسكري في منطقة الشرق الاوسط”.



بحسب قوله.واوضح شافيت الذي ترأس جهاز الموساد ما بين اعوام 1989 الى 1996 انه ” لايوجد احد بمثل القدرات العسكرية والادارية التي يتمتع به قاسم سليماني ولايمكن لاحد ان يحل محله “.وفيما يتعلق بالرد الايراني بين شافيت أنه ” وعلى الرغم من أن طهران لم تنجح في الانتقام بطريقة كبيرة حتى الآن، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنهم سيردون وسينتظرون فرصة لمهاجمة هدف عالي الجودة “.من جانبه قال المدير الاسبق للموساد داني ياتوم إن ” سليماني كان اكثر اهمية بكثير من كونه قائدا لفيلق الحرس الثوري لأنه كان قريبًا جدًا من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي”.من جانب آخر قال رئيس مجلس الأمن القومي السابق الجنرال ايغور ايلاند إن “ إيران ليست لديها مصلحة اليوم في استئناف مواجهة واسعة النطاق مع أي كان ، لا سيما مع الولايات المتحدة و قبل أسبوعين من انتقال الرئاسة ، لكن ايران تشعر أنه في مرحلة ما ، سيكون عليها الانتقام ، إن لم يكن ضد الولايات المتحدة ، فمن إسرائيل أو المصالح الإسرائيلية” اذا لم تبدو هناك بوادر للعودة الى الاتفاق النووي من قبل ادارة بايدن القادمة .واشار شافيت الى أن ” الايرانيين لن ينسوا الانتقام ، وربما لن يكون هذا هو التوقيت المناسب عندما يجرون مفاوضات مع الأمريكيين، سيكون من الحماقة شن هجوم أثناء المفاوضات لمجرد أن لديهم فرصة، لكنهم أذكياء للغاية ، ولا يمكنك التقليل من شأنهم”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدير السابق للموساد : صبر الايرانيين لاينفذ ابدا وسيثأرون لسليماني بعد تنصيب بايدن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدير السابق للموساد : صبر الايرانيين لاينفذ ابدا وسيثأرون لسليماني بعد تنصيب بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).