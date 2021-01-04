الداخلية تؤكد مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية

2021/01/04 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

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ضبط السلاح المنفلت

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم المجتمعية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، اليوم، 4 كانون الثاني 2021، إن "هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، أحد هذه التهديدات هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك فأن الوزارة أجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، لنزع الأسلحة سواء من البيئات العشائرية أو مراكز المدن او في المناطق التي عادة تحدث فيها نزاعات".

وأضاف أنه "تم مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك نجاحات، وتحقيق أهداف خلال العمليات التي شنتها قواتنا الأمنية"، مبينا أن "العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة".

وأشار إلى أن "كثير من الجرائم بدأت تنخفض، لا سيما جريمة المخدرات، بعد الحملات القوية التي أطلقتها وزارة الداخلية، مما أسفرت عن إلقاء القبض على الآلاف المتاجرين، وضبط مئات الكيلو غرامات من المواد المخدرة، والوصول إلى أماكن نائية جدا كان يتصور المهربون، انه يصعب الوصول لها".

واعلنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية أمس الأحد، عن ضبط 9 بنادق ورمانات هجومية وعتاد خلال عملية تفتيش في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي، حيث جاء في بيان لوزارة الداخلية أن " مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث من الواء الخامس التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية شرعت بعملية التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي".

وتابع، انه "تم ضبط 8 بنادق نوع كلاشنكوف وبندقيةRBK و5 رمانات هجومية و5 مخازن عتاد و 76 اطلاقة عتاد بندقية مختلفة النوع ومسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة خلال تفتيش منطقتي الحمدانية والأساتذة ضمن محافظة بغداد".

ر.إ

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