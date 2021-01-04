الداخلية تشرع بحملة لملاحقة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي

2021/01/04 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تنفيذ حملة كبرى لملاحقة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي في عموم المحافظات.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي شرعت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بحملة كبرى ستشمل جميع المحافظات،لملاحقة ومتابعة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي،ومحاسبتهم وفق احكام المواد القانونية ٤٩٥ ثانيآ من قانون العقوبات العراقي، والقرار ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢، وفق احكام المادة ١/٢ من قانون مكافحة الإرهاب،فضلاً عن مصادرة الأسلحة الغير مرخصة”.وأضاف البيان ان “الوزارة ستعمل على تقديم كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وترويعهم دون اي ذنب،الى القضاء لينالوا جزائهم العادل،وليكن عبرة لغيره من الأشخاص الذين يحاولون العبث والاخلال بالأمن”، مبينا أن “توجيهات صدرت من وزير الداخلية الى جميع قيادات الشرطة باهمية متابعة المخالفين والقاء القبض عليهم فورآ،وانفاذ القانون بحقهم”.واكد البيان ان “الوزارة دعت الجميع الى التعاون التام للقضاء على هذه السلوك غير الحضاري الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع العراقي،وله مردود سلبي يشتكي منه المواطنون في مختلف المناطق،في حين ستستمر الحملات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإنهاء هذه المشكلة الخطيرة”.انتهى/25

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