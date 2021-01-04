البنتاغون: حاملة الطائرات الأميركية ستبقى في الخليج

2021/01/04 | 09:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية إن حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز ستبقى في مياه الخليج بعد التهديدات الأخيرة.

وتقوم الحاملة نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، إلا أن وسائل إعلام أميركية أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الخطوة تأتي في إطار "تخفيف التصعيد" لتجنب نشوب صراع مع واشنطن في الأيام الأخيرة المعدودة للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

بيد أن ميلر أصدر بيانا عكس ذلك قال فيه: "بسبب التهديدات الأخيرة التي صدرت ضد الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين في الحكومة الأميركية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة الانتشار الروتينية".

وأضاف أن "حاملة الطائرات نيميتز ستبقى الآن في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية.



ولا ينبغي لأحد أن يشك في عزيمة الولايات المتحدة الأميركية".

PUKmedia وكالات

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