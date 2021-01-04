البنك المركزي : العمل جار لاعتماد الدينار العراقي في منصة بنى للتحويلات المالية

2021/01/04 | 09:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد البنك المركزي العراقي، الاثنين، ان العمل جار لاعتماد الدينار العراقي في منصة بنى للتحويلات المالية.وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته “عراقي نيوز”، انه “بهدف العمل على توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، تم الانطلاق الفعلي والتشغيل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية البينية”.وأوضح ان “{بُنى} هي منصة تعمل على توفير خدمات المقاصة والتسوية في الوقت الفعلي للتحويلات المالية عبر الحدود بين الدول العربية وبالعملات العربية والدولية وقد تم تنفيذ اول حركة من خلال المصارف بين دولة الامارات وجمهورية مصر العربية وبعملة الدرهم الامارتي”.وأضاف البيان ان “البنك المركزي العراقي وعدد من المصارف المحلية سبق وان قاموا بتوقيع اتفاقية واكمال المتطلبات الفنية […]

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