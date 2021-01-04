نجدة بغداد تلقي القبض على احد المتهمين قتل ابنه “نحرا”

2021/01/04 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن إلقاء القبض على احد المتهمين الذي قتل ابنه نحرا.وبينت المديرية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل اثر ورود اتصال من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (١٠٤) مخبرا بقيام احد الاشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر (٣ سنوات) (نحراً) ضمن منطقة حي اور”.وأفادت المديرية بـ”قيامها بتوجيه دوريات النجدة الى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الازقة، مشيرة إلى قيامها بتسليمه إلى الجهات المختة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه”.



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