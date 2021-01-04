البنك المركزي العراقي يعلن إطلاق وتشغيل منصة للتحويلات المالية

2021/01/04 | 09:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن البنك المركزي العراقي، الإثنين، انطلاق منصة "بُنى" للمدفوعات العربية البينية.

وقال البنك في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، إنه "بهدف العمل على توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، تم الانطلاق الفعلي والتشغيل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية البينية، وهي منصة تعمل على توفير خدمات المقاصة والتسوية في الوقت الفعلي للتحويلات المالية عبر الحدود بين الدول العربية وبالعملات العربية والدولية، وقد تم تنفيذ أول حركة من خلال المصارف بين دولة الامارات وجمهورية مصر العربية وبعملة الدرهم الامارتي".

وتابع، "وسبق وأن قام البنك المركزي العراقي وعدد من المصارف المحلية بتوقيع اتفاقية واكمال المتطلبات الفنية للمشاركة في المشروع بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، والعمل جاري لاعتماد الدينار العراقي في النظام للمرحلة القادمة، حيث ستتمكن المصارف المشاركة في الدول العربية من إرسال واستلام المدفوعات فيما بينها بصورة آمنة وموثوقة، فيما ستُساعد هذه المنصة على تقليل اللجوء إلى المراكز العالمية من البنوك المراسلة في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية مما يسهم في تقليل الوقت والكلف المصاحبة على المصارف وزبائنهم".

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