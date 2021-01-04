الاستيراد “يتكبل” في العراق و3 مؤشرات على انخفاضه.. هل سيتراجع الملف الأكثر استنزافًا لاقتصاد البلاد؟

2021/01/04 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تترادف المؤشرات على تراجع النشاط الاستيرادي في البلاد بشكل كبير، فيما كان لخفض قيمة الدينار وارتفاع الدولار الأثر الأكبر في هذا التراجع غير المشهود سابقًا.

ومنذ انطلاق البنك المركزي البيع بالتسعيرة الجديدة للدولار بـ1450 دينار للدولار الواحد، مقارنة بالتسعيرة السابقة 1191 دينار للدولار، تراجعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل حاد، منخفضة من 200 مليون دولار كمعدل يومي، إلى اقل من 20 مليون دولار يوميًا، الامر الذي فسره بعض الاقتصاديين على انه ناتج عن احجام التجار على شراء الدولار لغرض استيراد البضائع لعدم استقرار السوق، ليكون اول مؤشر على تراجع الاستيراد نسبيًا.

انخفاض “غير مسبوق” في مندلي

من جانبه، كشف مسؤول حكومي في ديالى عن انخفاض “غير مسبوق” في معدلات التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في تصريحات صحفية، إن “معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى انخفض خلال الايام الماضية بنسبة اكثر 30 %”، لافتا الى ان “الانخفاض غير مسبوق والاول من نوعه منذ اشهر عدة”.

واضاف، ان “رفع سعر الدولار عامل اساسي في انخفاض التبادل التجاري خاصة وان اغلب التجار عمدوا في التريث في ملف الاستيراد لحين استقرار الاسواق مع وجود مضاربة في الأسعار”، مؤكدا ان “وجود منافذ في كردستان تقدم تسهيلات اكبر وخاصة في ملف خفض التعرفة كلها اسباب اخرى دفعت الى انخفاض مستوى الاقبال على اخراج واستيراد البضائع عبر منفذ مندلي الحدودي”.

ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودي الهامة شرق العراق ومنها تتدفق الكثير من البضائع والسلع والمحاصيل التجارية.

التجارة “تعقد المهمة”

واعلنت وزارة التجارة عن وضع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة شروط وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد .

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان ان الشروط التي اصدرتها الشركة للحصول على هوية الاستيراد تضمنت جلب اوراق الشركة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة فضلاً عن الموافقة الامنية الصادرة من وزارة الدخلية.

واضاف ان الشروط تضمنت كذلك جلب الهوية الضريبية ومستمسكات المدير المفوض بالاضافة الى صور شخصية للمدير المفوض ونسخة مصورة من جواز السفر والرسوم .

واشار سعيد الى ان شركة المعارض العراقية مستمرة باصدار الهويات والاجازات الاستيرادية الكترونياً للحد من حالات التلاعب والتزوير والقضاء على الفساد الاداري والمالي وكسر الروتين للموطنين .

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