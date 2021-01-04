2021/01/04 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، عن موعد بدء تطعيم سكان البلاد ضد فيروس كورونا.ووفقا لصحيفة “جابان تايمز” اليابانية قال سوجا :”تستعد الحكومة لبدء تطعيم لسكان، قبل الأيام العشرة الأخيرة من شهر فبراير/شباط.نحن نعتزم البدء بالمسنين والعاملين في المجال الطبي”.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يخطط أيضًا لتلقي اللقاح ضد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات اليابانية تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات اليابانية تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).