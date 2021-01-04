الذهب يرتفع لأعلى مستوى في ثمانية أسابيع

2021/01/04 | 10:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، يوم الاثنين، حيث استقرت فوق 1900 دولار، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات

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