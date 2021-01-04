النفط يرتفع قبل اجتماع تحالف أوبك+

2021/01/04 | 10:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}ارتفع النفط يوم الإثنين، مدعومًا بتراجع الدولار قبل اجتماع تحالف أوبك+ لتقرير ما إذا كان بإمكانه مواصلة رفع الإنتاج حيث أن تصاعد عدوى فيروس كورونا يخنق تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

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