رونالدو يتجاوز الأسطورة بيليه.. وعينه على

2021/01/04 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من قيادة فريقه يوفنتوس إلى فوز هام على أودينيزي 4-1 في إطار مباريات الدوري الإيطالي، ولكنه استطاع أيضا بفضل الهدفين اللذين سجلهما أن يتجاوز رقما قياسيا للأسطورة البرازيلية بيليه، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

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