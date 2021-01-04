بسبب الهجري والميلادي نخلق ازمة

2021/01/04 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

العراق هو البلد الوحيد الذي يعاني من

التضارب في المناسبات بين الهجري

والميلادي بين الحزن والفرح ، والقدر ام

بمشيئة الشيعة جعلهم يختلفون جذريا في

مناسباتهم مع بقية المذاهب والاديان

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