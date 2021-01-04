قائمة العملات والمعادن.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في سوق العراق

2021/01/04 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد- ناس

ينشر "ناس" أسعار سعر الصرف والعملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الأثنين، (4 كانون الثاني 2021) بحسب رصد مختصين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 145,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 143,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2580 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,55 دولار

100 باوند ⬅️ 136,85 دولار

100 دولار ⬅️ 737,90 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1924,00$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 53,01 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 49,58 دولار

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