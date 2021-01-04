ضبط تلاعب في قيمة الرسوم سببت هدراً في ميناءي أم قصر الأوسط والشمالي

2021/01/04 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، ضبط تلاعب في قيمة الرسوم المستوفاة، سببت هدراً في المال العام بميناءي أم قصر الشمالي والأوسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز الهيأة في ميناء أم قصر الأوسط مكنت من ضبط حاويتين حجم 40 قدماً تحتويان على أجهزة ستلايت وملحقاتها (فيش ورفوف) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك ميناء ام قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت، أن "عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية في الحاويتين أجهزة ستلايت فقط وفرق الرسم الكمركي (21 مليون و316 الف دينار عراقي) مما سبب هدرا بالمال العام".

وتابع البيان، أن "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدماً تحتوي وحسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية (أدوات احتياطية للسيارات، جام سيارات، ربل محرك) المنشأ آسيوي والمنجزة من قبل دائرة كمرك محطة بوابة البصرة خارج الضوابط".

وأشارت، إلى أنه "تم ضبط الحاوية كذلك خارج الحرم الكمركي وتبين بعد الكشف وجود (14 شوال) كل شوال يحتوي على (13لفة واير) وكذلك (13) كارتون فيوزات وكتفات مستعملة لم يصرح بها ولم تذكر بالمعاملة الكمركية وعدم استيفاء الرسوم الكمركية عنها، علما بأن وزن البضاعة (26 طناً و983 كغم) وتم التحاسب فيما يخص الرسوم على أوزان (2 طن أدوات احتياطية) (7 طن جام) (4 طن ربل محرك)، علماً أن مادة الربل لا وجود لها من ضمن البضاعة المصرح بها في المعاملة".

وأكد بيان المنافذ الحدودية، أنه "تمت إحالة ما ضبط إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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