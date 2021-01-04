2021/01/04 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة، على الانتصار الذي حققه البارسا أمام هويسكا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وبهذا الانتصار، وصل رصيد برشلونة إلى 28 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وقال رونالد كومان في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "هويسكا كان خطيراً في النهاية، وكان علينا أن ندافع، وهذا كلفنا الكثير، ولكن الأهم هو النتيجة اليوم، نرغب دائماً باللعب بشكل أفضل، وتسجيل أهداف أكثر".

وتابع،" كان علينا أن نبحث عن الأهداف، وفي آخر الدقائق كان يجب علينا أن ندافع، وقد وجدنا صعوبة في الدفاع لأننا متعودون على الاستحواذ، وباستثناء آخر 20 دقيقة، لعبنا مباراة جيدة، صنعنا الكثير من الفرص، وعندما لا تحسم المباراة، يحدث هذا".

وعن إجلاس أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء، قال،" أثق بجميع اللاعبين، إذا لعبنا بـ3 مهاجمين، علينا الاختيار بين بريثويت وجريزمان، لأن ميسي وديمبيلي ثابتين في التشكيلة الأساسية، اليوم اخترت بريثويت، ولكن في قادم المواعيد سيحصل جريزمان على فرص أكبر".

وأوضح،" لا أريد الحديث أكثر عن وضع جريزمان في الدكة، هناك مباريات كثيرة مهمة قادمة سنحتاج فيها لكل اللاعبين".

وأردف،" إذا تمكنا من تحسين استغلالنا للفرص، وتسجيل الأهداف، فيمكننا أن نحظى ببداية جيدة لهذا العام، هذا الشهر مهم جداً لتطلعتنا هذا الموسم، لأنه لدينا الكثير من المباريات خارج الديار".

وحول الميركاتو الشتوي، قال،" قلنا في السابق بأنه ينقصنا لاعب مهاجم من أجل تعزيز الفريق وخلق منافسة في هذا المركز، لكن هذا الأمر رهين بمجموعة من العوامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان يصدم جريزمان: ينقصنا لاعب مهاجم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كومان يصدم جريزمان: ينقصنا لاعب مهاجم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).