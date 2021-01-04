النفط يتجاوز 52 دولاراً للبرميل

2021/01/04 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تجاوز سعر برميل النفط، اليوم الاثنين، 52 دولاراً، وبذلك حقق صعوداً بلغ أكثر من 1% من سعره.ووصل سعر برنت مع ساعات الصباح الأولى, إلى 52.40 دولاراً للبرميل، حيث بلغ ارتفاع عن آخر سعر له 1.11% ونفط أوبك حقق ارتفاعاً زاد عن 60 سنتاً للبرميل الواحد، ليبلغ سعره 50.78 أما النفط …

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