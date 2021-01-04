2021/01/04 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل سعر صرف الدولار بالسوق المحلية ارتفاعا اليوم الاثنين.وسجلت بورصة الكفاح 145,500 دينار مقابل 100 دولار اميركي، بعد ان سجلت يوم امس الاحد 144.000 دينار .وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة 145.500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,500دينار ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).