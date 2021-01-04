نائبة بايدن تتهم ترامب باساءة استخدام السلطة

2021/01/04 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اتهمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة، بعد مطالبته السكرتير الحكومي لولاية جورجيا، باعادة فرز الأصوات لصالحه.وقالت هاريس، خلال تجمع حاشد في جورجيا: " كان ذلك، طبعا، صوت اليأس ، لقد كانت تلك، إساءة استخدام صريحة وجسورة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة".في وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تسجيلا لمحادثة بين ترامب وبراد رافنسبرجر.ووفقا للصحيفة، طالب الرئيس الأمريكي خلال المحادثة، بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات لصالحه.وذكر ترامب، أنه يريد "العثور" على 11780 صوتا.وحسب المحادثة، قام ترامب بمدح رافنسبرجر، وتحدث عن الانتهاكات، ومن ثم انتقده بشدة ، وبدت كلمات الرئيس وكأنها تهديد عندما تحدث عن إمكانية الملاحقة الجنائية./انتهى9

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