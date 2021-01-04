2021/01/04 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة نجدة في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، القبض على متهم قام بنحر طفله البالغ من العمر 3 سنوات في بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عراقي ينحر طفله في بغداد.. والسلطات تكشف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عراقي ينحر طفله في بغداد.. والسلطات تكشف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).