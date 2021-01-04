العراق كان على اعتاب كارثة بيئية لم يشهدها تاريخ البلاد

2021/01/04 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، عن تفاصيل ازالة اللغم البحري من الناقلة النفطية، مؤكدة ان برفع اللغم البحري خلال العملية النوعية التي نفذه...

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