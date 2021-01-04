وزارة التعليم العراقية تعلن موعد الانتهاء من التعليم الالكتروني

2021/01/04 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، الاثنين، ان العمل بنظام التعليم الالكتروني سيبقى معتمدا لحين زوال جائحة كورونا....

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