​الفتح: المرحلة المقبلة ستشهد استجواب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين

2021/01/04 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد تحالف الفتح، الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد استجواب عدد كبير من المسؤولين والوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، بسبب الاخفاق الاداري وهدر المال العام .وقال النائب عن الفتح، عباس العطافي، في حديث لوكالات محلية، أن “مجلس النواب يستعد لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الكاظمي على خلفية سوء الإدارة وهدر المال العام”.وأضاف، أن “البرلمان استكمل الإجراءات القانونية والشكلية لممارسة الحق التشريعي والرقابي لاستجواب أي شخصية ورد حولها ملفات فساد”.واشار العطافي، إلى أن “الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد سلسلة من الاستجوابات ثم تعقبها استضافات لعدد من كبار المسؤولين في الدولة”.

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