2021/01/04 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأحد، أن حاملة الطائرات ”يو إس إس نيميتز“ ستبقى في الخليج العربي بسبب ”التهديدات الأخيرة“ من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة في ما كان البعض اعتبره مؤشرا على خفض التصعيد.وتجري ”نيميتز“ دوريات في مياه الخليج منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنّ وسائل إعلام أمريكية كانت قد قالت هذا الأسبوع إن كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لـ“خفض التصعيد“ موجّهة لطهران تجنبا لحدوث صدام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رداً على تهديدات إيران..



واشنطن تبقي حاملة الطائرات “نيميتز” في الخليج العربي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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