كوجر: ثلاثة خيارات لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين

2021/01/04 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، عن أن مجلس النواب سيجري القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، وأن هناك ثلاثة خيارات لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين.

وقال كوجر وفي تصريح اورده موقع "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تجري القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، بعد أن حصل كل النواب على نسخة من مشروع القانون".

وبشأن فرض "ضريبة دخل على رواتب الموظفين" في موازنة 2021، اشار إلى أن "هناك ثلاثة خيارات لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين".

وأوضح كوجر أن "الخيار الأول هو المصادقة على ما جاء في مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة الاتحادية لمجلس النواب، والثاني، رفض فرض هذه الضريبة كما حدث مع رواتب المتقاعدين، والثالث، أن يتم تعديل كمية ونسبة الضريبة".

مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.

وتستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.

هذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب.



كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

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