عداد «كورونا»: تسجيل أدنى وفيات وإصابات منذ (٦) أشهر

2021/01/04 | 10:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

سجلت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأحد، أدنى عدد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف العام الماضي.



وبلغت الوفيات، بحسب الموقف الوبائي، لـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات فقط أما الإصابات فكانت 741 حالة والشفاء 1974 حالة.

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