2021/01/04 | 10:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مفجر سيارة مفخخة في محافظة المثنى قبل خمس سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/04 | 10:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مفجر سيارة مفخخة في محافظة المثنى قبل خمس سنوات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مفجر سيارة مفخخة في محافظة المثنى قبل خمس سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).